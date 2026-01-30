Poliisi tutkii, onko asiassa syytä epäillä heitteillepanoa.
Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Espoossa viikonloppuna tapahtunutta vanhuksen kuolemaa hoivakodissa. Poliisi kertoi asiasta tänään.
Attendo tiedotti eilen, että sen hoivakodissa Espoossa kuoli viikonloppuna vanhus, joka oli yrittänyt tuloksetta hälyttää apua toistakymmentä kertaa ennen kuolemaansa.
Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyn tutkintana sekä selvittää, onko asiassa syytä epäillä heitteillepanoa.
Poliisin mukaan ilmoituksen vanhuksen kuolemasta teki poliisille vakiintuneen käytännön mukaisesti hoivakodin henkilöstön jäsen.