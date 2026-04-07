Lauantaina paloi kahdeksan autoa.

Helsingin Roihuvuoren lauantainen autopalo saattoi johtua auton teknisestä viasta, kertoo tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen. Tarkka palon syy ei kuitenkaan vielä ole selvillä.



Palo levisi todennäköisesti yhdestä henkilöautosta muihin. Kyseessä ei poliisin mukaan ollut sähköauto.



Helsingin Roihuvuoressa paloi perjantain ja lauantain välisenä yönä kahdeksan henkilöautoa. Tulipalo savutti runsaasti, ja muutamia paikalla olleita altistui savulle.



Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta.