Räjähdyksessä loukkaantui kaksi ihmistä, joista toinen vietiin sairaalahoitoon.

Helsingissä Mellunmäessä sattui räjähdys maanantain vastaisena yönä, kertoo Helsingin poliisilaitos.

Poliisi epäilee, että räjähdyksen aiheuttivat pakettiauton kyydissä olleet kaasupullot. Kaasupullojen räjähtämisen syy ei ole tiedossa.

Poliisi varoitti aiemmin yöllä, että tapahtumapaikalla oli vielä räjähtämättömiä kaasupulloja. Kello neljän jälkeen poliisi kuitenkin tiedotti, että poliisi ja pelastuslaitos olivat saaneet tehtyä räjähtämättömät kaasupullot vaarattomiksi.

Eristys tapahtumapaikalla jatkuu yhä, ja turhaa liikkumista alueella tulee poliisin mukaan välttää.

Räjähdyksessä loukkaantui poliisin mukaan kaksi ihmistä, joista toinen on viety sairaalahoitoon.

Pelastuslaitos kertoi yöllä, että pakettiauto oli syttynyt ensin palamaan, minkä jälkeen ajoneuvo oli räjähtänyt.

Alueella oli pelastuslaitoksen mukaan alkuyöstä useita pelastuksen ja poliisin yksiköitä.

Ilta-Sanomien mukaan tapahtumapaikalla oli kolmen aikaan vielä poliisipartioita, mutta paloautot ja ambulanssi olivat jo lähteneet. Lehti kertoi eristysaluetta pienennetyn aiemmasta.

Ilta-Sanomat kertoi lisäksi, että naapuritalojen ikkunoita vaikutti rikkoutuneen räjähdyksen seurauksena.

Viranomaiset saivat hälytyksen tapahtuneesta maanantaina alkuyöstä ennen puoli yhtä.