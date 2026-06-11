Poliisin käsityksen mukaan Raaseporissa hukkuneet eivät olleet alueella uimassa.
Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan Raaseporissa hukkuneet lapsi ja hänen vanhempansa eivät hukkuneet uimarannalla. Poliisin käsityksen mukaan he eivät myöskään olleet alueella uimissa.
Poliisi vahvistaa tiedotteessaan, että maanantaina 8.6. hukkuneet olivat vanhempi ja tämän alle kouluikäinen lapsi.
Ilmoituksen kadonneista ja sittemmin menehtyneinä löytyneistä teki lähiomainen noin kello 20. Kadonneet löytyivät vedestä Västerbyn ulkoilualueella noin kello 22.
Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo jatkavansa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Kuolemansyyn selvittäminen on laissa säädetty salassa pidettäväksi.