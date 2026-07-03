Hukkuneella miehellä ei ollut pelastusliivejä yllään.

Poliisi kertoo yli 70-vuotiaan miehen hukkuneen Lapinlahdella.

Hätäkeskus sai perjantai-iltapäivänä noin kello 15.30 ilmoituksen rantaan ajautuneesta tyhjästä soutuveneestä Onkivedellä Lapinlahdella. Poliisi ja pelastuslaitos käynnistivät ilmoituksen perusteella etsinnät.

Pelastajat löysivät yli 70-vuotiaan lapinlahtelaisen miehen kuolleena noin kello 16.50.

Poliisin ensitietojen mukaan mies oli ollut veneessä koiran kanssa. Koira pääsi rantaan.

Poliisin tutkimusten mukaan ei ole selvinnyt miten mies päätyi veden varaan. Miehellä ei ollut yllään pelastusliivejä.

Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä, eikä ilmi ole tullut seikkoja, joiden vuoksi olisi syytä epäillä rikosta.

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