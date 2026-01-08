Outokummun terästehtaan yhteyteen rakennettava tuotantolaitos loisi noin 250 uutta työpaikkaa.
Norjalainen Norsk e-Fuel selvittää lentopolttoaineen tuotantolaitoksen rakentamista Outokummun terästehtaan yhteyteen Tornioon, kertoo Outokumpu. Investoinnin arvo olisi noin 1,2–1,5 miljardia euroa ja se loisi paikallisesti noin 250 uutta työpaikkaa.
Outokummun ja norjalaisyhtiön allekirjoittaman aiesopimuksen mukaan Norsk e-Fuel käynnistää esiselvityksen asiasta tänä vuonna. Jos tutkimus tuottaa myönteisiä tuloksia, Norsk e-Fuel arvioi tekevänsä sijoituspäätöksen vuonna 2028. Tuotannon aloitus on suunniteltu vuodelle 2032.
Outokummun ruostumattoman tehtaan viereen Tornion Koivuluotoon kaavailtu tuotantolaitos valmistaisi vuodessa 80 000–100 000 tonnia synteettistä lentopolttoainetta. Laitos käyttäisi raaka-aineenaan Outokummun tehtaan ferrokromin tuotannosta sivuvirtana syntyvää hiilimonoksidia.
Hanke tukisi toteutuessaan Outokummun hiilidioksidipäästöjen vähentämistä mahdollistamalla suorien hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 200 000 tonnilla vuosittain. Määrä vastaa viidesosaa Outokummun globaaleista suorista päästöistä.
Samalla hanke edistäisi Outokummun mukaan EU:n tavoitteita puhtaan energian siirtymässä ja lisäisi EU:n strategista riippumattomuutta vahvistamalla kotimaisten polttoaineiden toimitusta.
– Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on Outokummun strategian ytimessä ja toteuttaa visiotamme johtaa kestävien materiaalien ja teknologioiden kehityksessä, Outokummun ferrokromiliiketoiminta-alueen johtaja Martti Sassi sanoo tiedotteessa.