Poliisi kaipaa havaintoja sorakuopalta Sipoosta: Kuka ampui naista keskivartaloon ja aiheutti erittäin vakavat vammat?

– Nainen sai erittäin vakavat vammat. Hän on päässyt kuitenkin jo sairaalasta, rikoskomisario Tero Tyynelä Itä-Uudenmaan poliisista kertoo.

Luotia ei ammuttu radalta

Tutkinnan aikana poliisille on selvinnyt, että luoti on ammuttu sorakuopalta, joka sijaitsee Öljytien varrella. Kuoppa on noin 700 metrin päässä naisen kotipihasta.