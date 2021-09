Tapaturma vai tahallinen ampuminen? Nainen haavoittui luodista Sipoossa

Rikoskomisario Rauno Jämsän mukaan tutkinta on vielä alkutekijöissään. Hän ei tässä vaiheessa kerro, missä päin Sipoota ampuminen tapahtui.

Nainen sai ampumisessa vammoja, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa. Jämsän mukaan onneakin on ollut mukana, ettei naiselle ole käynyt vakavammin.

Poliisi on keskittynyt tutkinnassa tapahtumien kulun selvittämiseen. Jämsän mukaan poliisi selvittää, onko ampumisessa ollut mukana tahallisuutta vai onko kyse ollut enemmänkin tapaturmasta.

Poliisilla ei tarkkaa tietoa aseesta

– Meillä on hylsy tallessa, ja sen perusteella on päätelty, minkälainen ase voisi olla. Mutta vielä ei ole vahvistunut tarkkaan, minkälainen ase on ollut kyseessä, Jämsä kertoo.