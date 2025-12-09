Poliisin mukaan noin 80-vuotias mies ei välttämättä löydä kotiinsa.
Poliisi etsii noin 80-vuotiasta miestä, joka lähti maanantai-iltana kauppaan kotoaan Kaarinan Auvaista harmaalla Toyota Corollalla.
Miehen auto löydettiin tiistaiaamuna Raisiosta Jermuntieltä. Miehestä ei ole tehty uusia havaintoja. Poliisin mukaan mies ei välttämättä löydä kotiinsa.
Mies liikkuu huonosti, mutta hänellä ei ole käytössä apuvälineitä. Hänellä on päällään mustaoranssi-takki, jossa on teksti Harley Davidson. Muuten hänellä on päällään mustat vaatteet sekä silmälasit.
Poliisi pyytää Raision Ihalan ja Polusmäen alueella olevia asukkaita tarkastamaan pihansa sekä ulkovarastonsa.
Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.