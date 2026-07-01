Useita ihmisiä on kuollut ja lukuisia loukkaantunut Antwerpenissä kerrostalopalossa.
Useita ihmisiä on kuollut kerrostalopalossa Belgian Antwerpenissä keskiviikkoaamuna, kertoo paikallinen poliisi verkkosivuillaan.
Viranomaisten mukaan loukkaantuneita on lukuisia.
Poliisi kertoo, että kerrostalossa asuu noin 200 ihmistä.
Belgian yleisradioyhtiö WRT uutisoi, että palon epäillään alkaneen rakennuksen kahdeksannesta kerroksesta, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Rakennuksessa on kymmenen kerrosta.
– Etsimme ihmisiä rakennuksesta, vakavasti loukkaantuneita ja lievemmin loukkaantuneita. Valitettavasti kuolonuhreja on myös useita, mutta tarkkaa lukumäärää emme voi vielä sanoa, kertoo poliisin Kim Bastiaens.
Hänen mukaansa prioriteetti on tällä hetkellä etsiä ihmisiä rakennuksesta ja saattaa heitä lääkinnälliseen hoitoon.
Viranomaiset selvittävät tulipalon syytä.