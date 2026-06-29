Poliisilla on epäilty viikko sitten Kytöpuiston koulun väistötiloissa syttyneeseen tulipaloon.
Poliisi epäilee Vantaan Havukoskella Kytöpuiston koulupaviljongissa viikko sitten maanantaina tapahtunutta paloa tahallaan sytytetyksi.
Poliisi epäilee palosta yhtä täysi-ikäistä henkilöä, jota on jo kuulusteltu. Tapausta tutkitaan tuhotyönä.
Rikoskomisario Mari Ajomaa kertoi viikko sitten, että palon epäillään saaneen alkunsa koulun sisäpihalla sijaitsevalta terassilta. Koulun sisätilat eivät kärsineet vahinkoja.
Esitukinta jatkuu vielä muun muassa poliisin teknisillä tutkimuksilla.
Vantaan Kytöpuiston väistötilakoulun kattorakenteet paloivat varhain maanantaiaamuna.
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