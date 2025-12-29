Epäilty ei ole kuulusteluissa myöntänyt tekoa, mutta hän ei ole myöskään kiistänyt sitä.

Lounais-Suomen poliisi on jatkanut varhain joulupäivän aamuna Porissa Uudenkoiviston kaupunginosassa tapahtuneen K-marketin tulipalon tutkintaa. Yhtä miestä epäillään asiassa törkeästä tuhotyöstä.

Poliisi on jatkanut epäillyn törkeän tuhotyön tutkintaa muun muassa palopaikan teknisellä tutkinnalla.

Asiaan on ollut kiinniotettuna yksi henkilö, eikä poliisi epäile tekoon liittyvän hänen lisäkseen muita henkilöitä. Aiemmin kerrottiin, että kyseessä on täysi-ikäinen mies. Poliisi tapasi miehen rikospaikan lähistöstä. Poliisi ei ole kertonut, mitä epäilty paikalla teki tavattaessa.

Epäilty ei ole kuulusteluissa myöntänyt tekoa, mutta hän ei ole myöskään kiistänyt sitä. Rikoskomisario Jari Klaus kertoo MTV Uutisille, että osaltaan epäillyn kuulusteluissa antamien vastausten laadun vuoksi myöskään teon motiivia ei ole täysin saatu selvitettyä.

Poliisi kuulee tutkinnassa myös todistajia ja pyrkii tarkentamaan epäillyn omaa kertomusta.

Poliisilla ei ole vahinkojen suuruudesta vielä tarkkaa tietoa. Tutkinta jatkuu teknisellä tutkinnalla ja muun muassa todistajien kuulemisilla. Palon tarkka syttymispaikka selvitetään tutkinnassa, poliisi kertoo tiedotteessaan. Rikoskomisario Klaus kertoo MTV Uutisille, että myös tarkkaa palon syttymismekanismia selvitetään yhä.

Juttua päivitetty 29.12.2025 kello 10.58: Lisätty poliisin puhelimitse saadut kommentit.