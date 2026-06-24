Poliisi pyytää havaintoja espoolaisessa leikkipuistossa tapahtuneesta väkivallanteosta.
Näitkö pahoinpitelyn eilen tiistaina Pellaksenhaan leikkipuistossa noin kello 17? Poliisi pyytää havaintoja tapahtuneesta esitutkinnan tueksi ja epäillyn tunnistamiseksi.
Tilanne alkoi poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan siitä, kun uhriksi joutunut nainen pyysi miestä antamaan lapselle mahdollisuuden keinua leikkipuistossa.
Mahdollisesti päihtynyt mies oli vastannut naiselle uhkailemalla häntä ensin sanallisesti ja sitten lyönyt häntä.
Osapuolet eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.
Mies poistui paikalla olleiden havaintojen mukaan lopulta tilanteesta kohti läheisiä kerrostaloja.
Havainnot voi lähettää poliisille sähköpostitse vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai soittamalla puhelinnumeroon 0295 413 031.
Poliisi tutkii tilannetta pahoinpitelynä.