Kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen tulipalossa Espoossa.
Tyhjillään ollut omakotitalo palaa Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi.
Hälytys tulipalosta Espoon Säterissä tuli ennen puoltapäivää.
Poliisipartio tavoitti tapahtumapaikan läheisyydestä nuoren aikuisen miehen, jonka poliisi epäilee liittyvän tulipalon syttymiseen. Häntä epäillään tuhotyöstä.
Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan talo tuhoutuu palossa täysin. MTV Uutisille kuvan lähettänyt lukija kertoo talon olevan autiotalo.
Kenenkään ei tiedetä loukkaantuneen palossa.
Sammutustöihin on osallistunut lukuisia pelastuslaitoksen yksiköitä.
Pelastuslaitoksen mukaan palo ei ole levinnyt. Savuhaittaa ei myöskään enää ole.
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