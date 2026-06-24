Tampereen Atalan tulipalon tutkinta etenee.
Poliisi epäilee kahta nuorta poikaa Tampereen Atalassa eilen tapahtuneesta tulipalosta.
Entinen, tyhjillään oleva päiväkotirakennus syttyi tuleen Tampereen Pulkkakadulla tiistaina 23. kesäkuuta kello 19.15 jälkeen.
Poliisi sai jo palopaikalla silminnäkijöiltä hyviä havaintoja tapahtumista. Paikalta oli poistunut palon syttymisen jälkeen kaksi nuorta poikaa.
Hetkeä myöhemmin toisen paikalta poistuneen pojan äiti otti yhteyttä poliisiin. Tämän jälkeen nuoret ovat selvittäneet poliisille tapahtumia alustavasti.
Rikoksesta epäillyt nuoret ovat 15–16-vuotiaita.
Pojat ovat kiistäneet, että heidän tarkoituksenaan olisi ollut itse rakennuksen polttaminen.
Poliisi kiittää paikalla olleita silminnäkijöitä sekä poliisiin yhteyttä ottanutta toisen nuoren vanhempaa.
– Ihailtavaa suoraselkäisyyttä varmasti kaikille vaikeassa asiassa. Asian selvittäminen auttaa kuitenkin asiasta ylipääsemistä tulevaisuudessa, Sisä-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa todetaan.