Jukka ja Chachi Hildén hankkivat koiran eläinsuojelurikoksesta tuomitulta | MTV Uutiset

Jukka ja Chachi Hildén hankkivat koiran eläinsuojelurikoksesta tuomitulta kasvattajalta – someraivo repesi Jukka ja Chachi Hildén saivat arvostelua osakseen, kun he julkaisivat kuvan perheen uudesta koirasta. Julkaistu 29.05.2026 09:36 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Hildénien uusi koirahankinta on saanut laajalti arvostelua osakseen. Duudsoneista tunnetun Jukka Hildénin ja hänen puolisonsa, tanssija Chachi Hildénin koirahankinta sai aikaan someraivon. Jukka Hildén julkaisi Instagramissa kuvan perheen uusimmasta tulokkaasta. – Meidän lapsiperheelle nämä pomskyt ovat olleet täydellisiä. Kiltti luonne, iloinen energia, leikkisä, lempeä eikä juuri hauku. Ja tyttöjen mielestä söpöyskään ei haittaa, Jukka Hildén kirjoittaa. Kyseessä on pomsky-rotuinen koira, joka on pomeranianin ja siperianhuskyn risteytys. Sitä ei ole luokiteltu viralliseksi koiraroduksi. Perheellä on tällä hetkellä jo yksi pomsky. Myös viime kesänä kuollut Bandit-koira oli pomsky. Kommenttikentässä perheen koirahankinta on aiheuttanut suoranaista someraivoa. Kritiikkiä on aiheuttanut erityisesti se, että monet kokevat pomsky-rotua jalostettavan ulkonäkö eikä niinkään terveys edellä. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä. – Olisi hyvä kertoa myös, miten paljon tätä risteytystä pentutehtaillaan, kun lähtee mainostamaan isolle yleisölle, eräs kommentoi. Jukka Hildén puolustautuu sanomalla, ettei hän aio ottaa harteilleen syytöksiä rodun pentutehtailusta.

– Se mikä minulle merkkaa, on että meidän lapset rakastaa näitä koiria ja ne ovat terveystarkistettu sillä tavalla, että kaikki on kunnossa. Kaikki koirat on jonkun risteytys ja pentutehtailua varmasti harrastetaan ihan joka paikassa, mutta minun on vaikea ottaa sitä taakkaa harteille, hän kommentoi.

Myös Hildénien käyttämä kasvattaja saa arvosteluja osakseen kommenttikentässä. Jukka Hildén itse kehuu kyseistä kasvattajaa.

– Kunnon kasvatuksessa kolme juttua ratkasee: terveys, luonne ja ulkonäkö – tässä järjestyksessä.

Asian ytimessä.doc: Sairaiksi jalostetut -dokumentissa koiransa terveysongelmista puhunut toimittaja Jenna Lehtonen on myös ottanut Instagramissa kantaa Hildénien koirahankintaan.

Hän tuo esille, että perhe hankki uuden koiransa kasvattajalta, joka tuomittiin niin kutsutussa Lopen koirasusijutussa.





– Hilden kehuu kasvattajaa tuoreessa somejulkaisussaan ja kirjoittaa: "Iso kiitos, että teette tätä ammattilaisina ja oikein." Nykyään risteytyskoiria kasvattava nainen ei ollut Lopen jutun pääepäilty, mutta hänet tuomittiin eläinsuojelurikoksesta, luonnonsuojelurikkomuksista sekä laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä, Lehtonen kirjoittaa.

MTV Uutisten tietojen mukaan kyseinen kasvattaja tuomittiin elokuussa 2022 Turun hovioikeudessa Lopen koirasusijutussa eläinsuojelurikoksesta, luonnonsuojelurikkomuksista ja laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä. Hän ei ollut jutun päätekijä.

Hänen tuomionsa oli 78 päiväsakkoa. Jutun päätekijä tuomittiin vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Jukka Hildén vastaa Lehtosen julkaisuun.

– Kasvattaja tuomittiin seitsemän vuotta sitten, maksoi sakkonsa ja on toiminut lainmukaisesti siitä lähtien. En aio pahoitella sitä, että annan ihmiselle toisen mahdollisuuden tai että tein vastuullisen valinnan, Hildén kirjoittaa.