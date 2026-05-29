Hildénien uusi koirahankinta on saanut laajalti arvostelua osakseen.
Duudsoneista tunnetun Jukka Hildénin ja hänen puolisonsa, tanssija Chachi Hildénin koirahankinta sai aikaan someraivon. Jukka Hildén julkaisi Instagramissa kuvan perheen uusimmasta tulokkaasta.
– Meidän lapsiperheelle nämä pomskyt ovat olleet täydellisiä. Kiltti luonne, iloinen energia, leikkisä, lempeä eikä juuri hauku. Ja tyttöjen mielestä söpöyskään ei haittaa, Jukka Hildén kirjoittaa.
Kyseessä on pomsky-rotuinen koira, joka on pomeranianin ja siperianhuskyn risteytys. Sitä ei ole luokiteltu viralliseksi koiraroduksi. Perheellä on tällä hetkellä jo yksi pomsky. Myös viime kesänä kuollut Bandit-koira oli pomsky.
Kommenttikentässä perheen koirahankinta on aiheuttanut suoranaista someraivoa. Kritiikkiä on aiheuttanut erityisesti se, että monet kokevat pomsky-rotua jalostettavan ulkonäkö eikä niinkään terveys edellä.
– Olisi hyvä kertoa myös, miten paljon tätä risteytystä pentutehtaillaan, kun lähtee mainostamaan isolle yleisölle, eräs kommentoi.
Jukka Hildén puolustautuu sanomalla, ettei hän aio ottaa harteilleen syytöksiä rodun pentutehtailusta.