Torniossa poliiseja kohti ampunut mies on vangittu tänään maanantaina Lapin käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä.
58-vuotias mies ampui poliiseja kohti torstaina Torniossa useaan kertaan ja vetäytyi sitten kotiinsa.
Poliisi epäilee häntä yhdeksästä murhan yrityksestä.
Myös poliisi ampui tilanteessa sen jälkeen, kun mies oli ampunut poliiseja kohti. Poliisit tai epäilty mies eivät loukkaantuneet tilanteessa.
Miehen epäilleen sytyttäneen talonsa palamaan myöhemmin.
Häntä epäillään myös tuhopoltosta liittyen talonsa palamiseen.
Tapauksen tutkinnanjohtaja rikosylikomisario Jukka Nurmenniemi, KRP, kertoo että epäiltyä on päästy kuulemaan.
– Hän on yhteistyökykyinen. En kommentoi sitä, mitä hän on tapahtumista kertonut, Nurmenniemi sanoo.
Syyttäjälaitos tutkii poliisin aseenkäyttöä tapauksessa.