Rikosnimikkeet liittyvät torstaisiin tapahtumiin Torniossa.
Poliisi epäilee 1960-luvulla syntynyttä miestä yhdeksästä murhan yrityksestä ja tuhotyöstä.
Poliisi sai ilmoituksen hätäkeskuksen kautta torstaina 26. maaliskuuta noin kello 16 aikaan Tornioon Varejoentielle.
Poliisin saapuessa paikalle ilmoituksen tehnyt mies ampui poliiseja kohti ja vetäytyi takaisin taloonsa.
Myös poliisi ampui tilanteessa sen jälkeen, kun mies oli ampunut poliiseja kohti. Poliisi tai epäilty mies eivät loukkaantuneet tilanteessa.
Asiaa tutkii Keskusrikospoliisi. Poliisin aseenkäyttöä tutkii valtakunnansyyttäjäntoimiston määrämä syyttäjä.
Miehen epäillään sytyttäneen talonsa tahallisesti palamaan noin kello 20 aikaan. Hänet saatiin ulos talosta ja toimitettiin saamaan hoitoa Lapin keskussairaalaan. Epäilty loukkaantui lievästi tulipalossa.