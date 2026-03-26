Kehonrakennuslegenda Lee Haney tarvitsee munuaisluovutuksen.

Ennätykselliset kahdeksan kertaa kehonrakennuksen kuninkuuskilpailu Mr. Olympian voittaneen Lee Haneyn, 66, poika Joshua Haney teki hätähuudon isänsä puolesta.

Joshua Haney kertoi kehonrakennuslegendan tarvitsevan luovutettavan munuaisen.

– Pitäkää hänet rukouksissanne ja jakakaa tämä, jos voitte, poika-Haney kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Munuaissiirtoa pidetään parhaana hoitona munuaisten loppuvaiheen vajaatoimintaa sairastaville ihmisille.

Joshua Haneyn julkaisu sisälsi posterin, jonka yhteydessä mainittiin, että Lee Haneylle oli kerrottu ensimmäisen kerran 26 vuotta sitten, että hän tarvitsisi lopulta munuaisluovutuksen. Yhdysvaltalaissuuruuden kirjoitetaan kuitenkin uskon, hyvän ravinnon ja harjoittelun avulla pystyneen lykkäämään asiaa.

Lee Haney ilmoitti itse olevansa eloissa ja voivansa hyvin.

– On pöyristyttävää nähdä, miten nopeasti huhut voivat levitä, hän pukahti.

Legenda ei yksilöinyt, mihin huhuihin hän viittasi, mutta myönsi tarvitsevansa munuaissiirron.

– Monet teistä ovat lähettäneet minulle rukouksia, ja arvostan niitä syvästi. Pyrin olemaan ennakoiva kohdatessani tämän haasteen.

Haney mainitsi uskon Jumalaan "supervoimakseen".

– Voin yhä hyvin ja olen täysin toimintakykyinen. Minua ei tarvita taivaassa tällä hetkellä.

Haneyn lisäksi vain Ronnie Coleman on voittanut Mr. Olympian kahdeksasti. Haney ylsi temppuun ensimmäisenä