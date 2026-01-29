Romukappale saapuu ilmakehään todennäköisesti perjantaina.
Osa kiinalaisesta kantoraketista on palaamassa hallitsemattomasti Maan ilmakehään arvioidusti perjantaina, kertoo Ilmatieteen laitos.
Kyseessä on poikkeuksellisen suuri avaruusromukappale, ja sen saapuminen ilmakehään voi vaikuttaa lentoliikenteeseen.
Alustavan arvion mukaan raketin toinen vaihe saapuu ilmakehään perjantaina noin kello 10.40 Suomen aikaa. Arvioon kuitenkin liittyy kohteen hallitsemattoman tilan vuoksi noin kymmenen tunnin epävarmuus.
Ilmatieteen laitoksen mukaan kohde on sellaisella kiertoradalla, etteivät se tai sen osat voi pudota Suomeen. Mahdolliset maahan saapuvat osat putoaisivat alustavan arvion mukaan Tanskan ja Baltian maiden eteläpuolelle.
Poikkeuksellisen suuren avaruusromukappaleen arvioitu massa on noin 11 tonnia ja pituus 12–13 metriä. Kappale on niin iso, että se vaatii maailmanlaajuista seurantaa.
Kantoraketti laukaistiin 3. joulukuuta 2025.