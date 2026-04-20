Pohjois-Korea myöntää ohjuskokeet.
Pohjois-Korea sanoo laukaisseensa eilen useita lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia. Asiasta raportoi maan valtiollinen uutistoimisto. Pohjois-Korean ohjuskokeista kertoi eilen Etelä-Korea.
Uutistoimiston mukaan ohjuskokeilla testattiin muun muassa rypälepommeilla varustettujen ohjuskärkien tehoa. Etelä-Korea tuomitsi laukaisut ja vaati Pohjois-Koreaa lopettamaan provokaatiot.
Rypälepommit aukeavat ilmassa levittäen laajalle alueelle tytärpommeja, joista osa voi jäädä maahan räjähtämättä. Rypäleammukset on kielletty niitä koskevassa yleissopimuksessa, johon kumpikaan Korea ei ole liittynyt.