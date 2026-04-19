Pohjois-Korea on jatkanut ohjuskokeitaan.

Pohjois-Korea on laukaissut tänään useita lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Tämä on jatkoa sarjalle ohjuskokeita, joita Pohjois-Korea on tehnyt viime viikkojen aikana.



Etelä-Korean presidentinkanslia ilmoitti pitävänsä hätäkokouksen Pohjois-Korean ohjuskokeiden vuoksi.



Pohjois-Korea on tehnyt ohjuskokeita viime vuosina aiempaa enemmän. Asiantuntijoiden mukaan taustalla on pyrkimys parantaa ohjusten osumatarkkuutta, haastaa Yhdysvaltoja ja Etelä-Koreaa sekä testata ohjuksia ennen niiden mahdollista vientiä Venäjälle.