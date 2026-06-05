Petteri Orpo kertoo podcast-haastattelussa Ruotsin kuninkaan Kaarle Kustaan kanssa tapahtuneesta tilanteesta, jota hän jäi vatvomaan jälkikäteen mielessään.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo Gogin kantabaari -podcastin haastattelussa tilanteesta, jossa hän oli rikkoa kuninkaallisiin liittyvää etikettiä Ruotsin kuninkaan Kaarle Kustaan kohdatessaan.

Pääministerin ja Ruotsin kuninkaan kohtaaminen tapahtui Milano-Cortinan talviolympialaisissa alkuvuonna 2026. He olivat molemmat seuraamassa naisten hiihtoa ja istuivat samassa katsomossa.

Ruotsi nappasi kilpailusta kolmoisvoiton, josta Kaarle Kustaa oli riemastunut.

– Kuningas Kaarle Kustaa sitä siinä tuuletteli. Hän ensin omiensa kanssa löi ylävitosia ja sitten kääntyi meihin päin, kun sanoin sieltä jotain, että "Heja Sverige", Orpo kertaa.

– Olin lyömässä ylävitosen, kunnes tajusin yhtäkkiä, että hyvänen aika, se on kuningas, voinko tehdä näin? Pysäytin käteni ja käänsin sen kättelyksi, hän jatkaa.