Martina Aitolehti muistelee Podimon Martina & Esko -podcastissa Sofia Belórfin taivalta Miss Helsinki -kilpailussa sekä sitä, miten otti tämän siipiensä suojaan.
Aitolehti osti Miss Helsinki -kilpailun brändin ja oikeudet vuonna 2009, ja kilpailu oli hänen omistuksessaan vuoteen 2017 saakka. Belórf kruunattiin Miss Helsingiksi vuonna 2010, Aitolehden kipparoidessa kisaa.
Aitolehden kanssa podcastia luotsaava Esko Eerikäinen muistaa, että tuona vuonna kohistiin paljon siitä, että kilpailun olisi voittanut väärä henkilö. Aitolehdellä on oitis sananen sanottavanaan asiasta.
– Sofiahan on äärimmäisen kaunis, näyttävä nainen, oli jo silloin nuorena todella, todella kaunis. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, hän pohjustaa.
Belórf seurusteli tuohon aikaan Aitolehden ja Eerikäisen tutun, radiojuontaja Niko Nousiaisen kanssa. Aitolehti kertoo, että oli pistänyt merkille Belórfin ulkonäön ja pyytänyt tätä mukaan Miss Helsinki -kilpailuun.