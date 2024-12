Helsingin Kontulassa kasvanut Risto, 27, oli vielä alaikäinen, kun hän piikitti ensimmäistä kertaa peukkuhuumetta suoneen. Nyt hän sanoo, että muuntohuumeet ovat "sairain juttu ikinä" ja ilmiönä paljon pahempi kuin esimerkiksi Yhdysvaltoja piinannut crack-epidemia.

– Mä en suosittele sitä kenellekään. Se pistää oikeasti psyykeen tosi hajalle, Risto (nimi muutettu) kuvailee MTV:lle.

– Kuolemanluvut tulevat lisääntymään seuraavan viiden vuoden aikana, eikä pelkästään huumekuolemat. Ei jengi välttämättä övereitä vedä, mutta menee psykoosiin ja tekee jotain toisilleen tai itselleen.

Risto kertoo, miten eräs hänen tuttavansa kuvitteli pv-harhoissaan jonkun seuraavan itseään. Tuttava juoksenteli metsissä takaa-ajajaansa pakoon, kunnes vastaan tuli joki.

– Se ajatteli, että sen on pakko ylittää se joki. No se lähti ylittämään jokea ja se vei mennessään.

Asian ytimessä.doc: Tappava trippi Alfa-pvp:n eli peukun ja muiden vaarallisten huumeiden katukauppa rehottaa etenkin Helsingissä.



Tappava trippi -dokumentissa käsitellään arvaamatonta peukkua, jota jopa addiktit itse pelkäävät. Riston lisäksi tarinansa kertoo myös helsinkiläinen Jenna, joka menetti 25-vuotiaana oikean kätensä sormet huumeidenkäytön seurauksena. 17:48 Dokumentin Katsominen vaatii MTV Katsomo -kirjautumisen.

"Istuin kaksi viikkoa putkeen makuuhuoneessa"

Risto oli vasta 14-vuotias, kun hän alkoi myydä kavereidensa kanssa piriä eli amfetamiinia. Kun hän oli 16- tai 17-vuotias, erään huumelastin mukana tuli kaupanpäällisenä Alfa-PVP:tä.

Risto päätti kokeilla ainetta suonensisäisesti.

– Se oli silloin ihan eri tavaraa, mitä täällä kadulla nykyään pyörii.

Aineesta puhuttiin peukkuna tuolloin ja puhutaan edelleen, vaikka nykyisin kadulla kaupataan uusia muotoja alkuperäisestä aineesta. Hän kertoo, että ensimmäisellä kerralla aine jysähti niin, että hänen oli maattava sängyllä selällään, jottei putoaisi lattialle.

– Jäin itse koukkuun siihen oloon, kun et tiedä, jäätkö henkiin siitä, koska se on niin sairaan hyvä olo, Risto kuvailee.

Hän kertoo juuttuneensa omaan huoneeseensa kahdeksi viikoksi.

– Istun kaksi viikkoa putkeen himassa makuuhuoneessa. Vedin yhdet vedot hihaan ja kun selvisin siitä, rupesin heti kyhäämään uusia.

Koukuttaa kaikki

Pelätty peukku on vallannut huumekauppaa etenkin pääkaupunkiseudulla. Riston mukaan peukku koukuttaa kaikki ja kiskoo käyttäjänsä pelottavaan luuppiin, jossa ainetta tahtoo vetää jatkuvasti tiuhempaan tahtiin.

Ensimmäisellä kokeilukerrallaan Risto kertoo käyttäneensä kahden viikon aikana vähän alta 30 grammaa peukkua. Määrä on valtava, sillä yksi käyttöannos on Riston mukaan 0,1 grammasta puolet.

– Vedin sitä 10–15 minuutin välein. Jälkeenpäin kun ajattelee, se oli ihan itsemurhameininkiä, Risto sanoo.

– Olisin voinut mistä tahansa käyttöannoksesta kuolla. Ne olivat niin isoja. Sitä ei tajunnut itse.

Riston ensimmäisestä kokeilukerrasta on kymmenisen vuotta. Sen jälkeen hän on käyttänyt ainetta satunnaisesti, mutta lähinnä polttamalla.

Peukun käyttö on Riston mukaan erittäin yleistä, koska aine on halpaa ja käyttöannokset pieniä.

– Kaikki, jotka vetivät ennen amfetamiinia, käyttää nykyisin pv:tä. Se on niiden juttu nyt.

"Sairasta myrkkyä"

Risto kertoo, että peukku teki todella paljon tuhoa hänen psyykelleen. Pahinta oli, että hänellä meni peukun takia välit kaikkiin lähimpiin ihmisiin.

– Mä vihaan sitä ainetta, koska siitä tulee niin hyvä olo. Kaikki jäävät siihen koukkuun, Risto sanoo.

– Se on niin sairasta myrkkyä ihmiselle.

Moni käyttäjä kuvailee, että peukku tekee ihmisistä äärimmäisen epäluotettavia.

– En välittänyt mistään, enkä kenestäkään. Mua kiinnosti vaan se, että on sitä tavaraa. Olin valmis kusettamaan kaikkia, että sain rahaa siihen. Siinä ei ole mitään järkeä.

Lisäksi peukku aiheutti Ristolle järjettömät pelkotilat.

– En tunnistanut kavereita. Kaikkien kasvot näytti samalta. Siinä menee niin helposti psykoosiin. En suosittele kenellekään sitä, Risto sanoo.

Suurin vitsaus muuntohuumeet

Irti Huumeista ry:ssä vapaaehtoisena huumeidenkäyttäjiä auttava Mia Ekberg on myös nähnyt peukun seuraukset kadulla. Hänen mukaansa peukku, sen variaatiot sekä muut muuntohuumeet ovat yksi tämän ajan suurimmista vitsauksista huumemarkkinoilla.

– Ennenhän aine oli Alfa-PVP, PVP ja Alfa-PHP. Sitten on tullut näitä muita variantteja. Eli ensin on tuotu markkinoille laiton päihde. Sitten muutettu kemiankaavaa yhdellä pykälällä, jolloin aine on taas hetken laillinen, kunnes sekin kielletään, Ekberg kuvailee.

– Mutta kukaan ei ole selvittänyt, mitä nämä aineet tekevät ihmisen verenkierrossa, keuhkoissa, maksassa, munuaisissa ja muualla elimistössä.

Peukkuhuume Synteettinen muuntohuume, joka kiihottaa voimakkaasti keskushermostoa.

Alun perin Alfa-PVP. Nykyisin peukuksi kutsutaan myös muita samankaltaisia synteettisiä aineita, kuten MDPV:tä, Alfa-PHP:tä ja Alfa-PiHP:tä.

Käyttöannokset ovat äärimmäisen pieniä verrattuna perinteisiin huumeisiin. Yliannostusriski suuri.

Käytetään yleensä suonensisäisesti, nuuskaamalla tai polttamalla eli höyrystämällä.

Hyvin addiktoiva, mikä saa käyttäjät ottamaan uuden annoksen tiuhimmillaan 10–15 minuutin välein.

Aiheuttaa kiihtymystä, ahdistusta. unettomuutta, harhaluuloisuutta, psykoosia, erikoista liikehdintää, väkivaltaista käytöstä, sekavuutta ja kognitiivisia ongelmia.

Suomessa peukun käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Vuodesta 2018 lähtien peukku on liitetty yli 70 kuolemantapaukseen Suomessa. Lähde: Päihdelinkki

Ekbergin mukaan peukkuhuume ja muut muuntohuumeet ovat erittäin haitallisia ihmisen psyykeelle.

– Ihmiset muuttuvat epäluuloisiksi, epäluotettaviksi, harhaisiksi, sekaviksi ja kärsivät unettomuudesta, Ekberg luettelee.

Mia Ekbergin (oik.) ja Laura Mandell-Mäen tarkkaavaiset katseet poimivat ihmisvilinästä apua tarvitsevia.

Huudikoutsit näkevät ihmisvilinässä asioita, joita tavallinen kaduntallaaja ei ehkä huomaa.

Myös fyysiset oireet ovat täysin omaa luokkaansa perinteisiin huumeisiin verrattuna. Ihmisten liikkeet muuttuvat luonnottomiksi.

– Vähän niin kuin delirium-kohtauksessa aivot jotenkin panee raajat jumiin. Ihminen voi saada kramppeja ja raajat saattavat liikkua esimerkiksi vain kyynärvarsista ja polvista alaspäin, kun muu keho on jäykkänä, Ekberg kuvailee.

Ekbergin mukaan "peukku puskee ulos kehosta". Sen takia talvisäällä saattaa nähdä käyttäjiä kadulla hikoilemassa vähissä vaatteissa.

– Aine puskee ihosta läpi myös poltettuna. Iho ikään kuin sulaa.

Vuosi ilman kovia

Risto kertoo, että jo kahden viikon suonensisäinen käyttö tukki häneltä ne kaksi verisuonta, joihin hän ainetta pisti. Kumpikaan ei Riston mukaan toimi enää.

Vuosi sitten hän pääsi irti peukusta ja muista kovista aineista.

– En olisi uskonut. Kuitenkin amfetamiini on ollut 14-vuotiaasta lähtien kuvioissa, mutta olen todella tyytyväinen. Nykyään menee ihan hyvin, Risto sanoo ja hymyilee.

Risto arvion mukaan valtaosa peukun käyttäjistä tuskin onnistuu pääsemään aineista eroon omin voimin.

– Makasin jonkun pari kuukautta himassa ja söin rauhoittavia, Risto muistelee omaa taisteluaan.

– Päätin, etten ole tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka vetää, niin kyllä se onnistuu, mutta vaikeaa se oli.

Jos yhteiskunta tahtoisi yrittää pysäyttää peukkuvitsauksen, siihen pitäisi Riston mukaan puuttua heti.

– Pitäisi oikeasti laittaa päihdepalveluihin ja mielenterveyspalveluihin rahaa.