A-klinikkasäätiössä ollaan huolestuneita siitä, että aiempaa useammat huumeidenkäyttäjät kadulla ovat todella huonossa kunnossa. Uutta on myös se, että heikkoon kuntoon ovat ajautuneet myös sellaiset käyttäjät, jotka eivät käytä huumeita suonensisäisesti.

Suurin syy parissa vuodessa pahentuneeseen tilanteeseen on pelätty muuntohuume Alfa-PVP, katukielellä peukku tai flakka.

– Peukkua käytetään paitsi pistämällä, myös polttamalla eli pellittämällä, kertoo A-klinikkasäätiön kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso Huomenta Suomessa.

– Vakavat tulehdukset ovat lisääntyneet kaikilla ainetta käyttävillä. Käyttäjien yleistilanne on huolestuttava. He ovat aika sekaisin ja mahdollisesti aggressiivisia. Tämä näkyy tietenkin katukuvassa ja meidän työssämme vahvasti.

Tilanne pahentunut

Dal Mason mukaan peukkuhuume on yleistynyt Suomessa parissa vuodessa, mutta tänä vuonna tilanne on pahentunut nopeasti.

– Viime keväästä lähtien peukkua on ollut koko ajan enemmän liikkeellä ja kesän aikana sen käyttö lähti nousuun, Dal Maso sanoo.

Peukkua tulee Suomeen ulkomailta, etenkin Kiinasta ja Hollannista. Aineen käytön yleisyys viittaa Dal Mason mukaan kuitenkin siihen, että sitä valmistetaan tätä nykyä myös Suomessa.

"Kokemukset todellisia"

MTV:n uusin Asian ytimessä.doc on nimeltään Tappava trippi ja siinä huumeidenkäyttäjät kertovat, että peukkuhuumeen haittavaikutukset pelottavat käyttäjiä itseäänkin. Huumeidenkäyttäjien mukaan peukku on lisännyt huumeidenkäyttäjien raaja-amputaatioiden määrää.

A-klinikkasäätiön kohtaavassa työssä amputaatioiden määrän dramaattista lisääntymistä ei ole huomattu.

Dal Maso kertoo Huomenta Suomen haastattelun jälkeen uskovansa, että huumeidenkäyttäjien kokemukset amputaatioista Asian ytimessä.docissa ovat kuitenkin todellisia.

– Heidän käsityksensä saattaa liittyä siihen, että pelko peukun haittavaikutuksista on saanut heidät kiinnittämään amputoituihin huumeidenkäyttäjiin enemmän huomiota. Vähän sama asia kuin että jos toivoo lasta, yhtäkkiä kaikki ympärillä tuntuvat olevan raskaana, Dal Maso arvioi.

– Ja fakta kuitenkin on, että vakavien ja kirurgista hoitoa vaativien tulehdusten määrä on lisääntynyt. Ja toki tulehdukset voivat johtaa amputaatioon siinä vaiheessa, jos niitä ei ajoissa hoideta.

Kun aiemmin huumeidenkäyttäjien tulehdukset ovat liittyneet pistokohtaan, nyt Dal Mason mukaan tulehduksia tulee myös niille, jotka eivät pistä.

– Niitä tulee eri puolille kehoa, mutta erityisesti käsiin, sormenpäihin ja jalkoihin.

"Talo on tulessa"

Peukku on synteettisesti valmistettu muuntohuume. Muuntohuumeet ovat perinteisiä huumeita vahvempia aineita.

– Peukku on saman kaltainen kuin amfetamiini ja kokaiini, siinä on samat stimuloivat efektit. Se on kuitenkin kymmenen kertaa amfetamiinia vahvempaa ja aivan äärettömän koukuttava huume, Dal Maso kuvailee.

Dal Maso sanoo MTV:lle, ettei ehkäisevä huumetyö auta enää peukkuilmiön hillitsemisessä.

– Kun talo on tulessa, palovaroittimesta ei ole enää hyötyä. Tarvitaan palokuntaa ja savusukeltajia, Dal Maso toteaa.

– Tätä tilannetta ei voi enää pysäyttää. Paras ratkaisu hillitä tilannetta ovat käyttöhuoneet, jossa nämä ihmiset olisi mahdollista tavoittaa, antaa heille terveysneuvontaa ja ohjata hoitoon.

Dal Mason mukaan yhteiskunnan nykyiset auttamistavat eivät riitä, sillä nykyiset terveysneuvontapisteet on tarkoitettu pistämällä huumeita käyttävien auttamiseen.