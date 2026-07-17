Pitäisikö työnantajan tarjota aurinkorasvat? Vastuullisuusasiantuntija vaatii muutosta

Juustila arvioi, että ihmiset osaavat kyllä tiedostaa, että UV-säteily aiheuttaa ihosyöpää, mutta määrät ja volyymi eivät ole vielä samalla tavalla ymmärrettyjä.

Työpaikoilla suojaudutaan melulta, pölyltä ja kemikaaleilta, mutta yksi kesäinen riski jää listan ulkopuolelle helposti. Se on aurinko ja UV-säteily.

Aurinkorasva osaksi työturvallisuutta?

Juustilan mielestä työnantajan tulisi tarjota suojaa erityisesti niille työntekijöille, jotka työskentelevät ulkona ilman mahdollisuutta varjoon tai suojaaviin vaatteisiin.

– Usein suojelu lähtee varjopaikoista tai suojaavista vaatteista, mutta näistäkään ei aina kerrota työntekijöille, varsinkaan nuorille tai kesätyöntekijöille, Juustila kertoo.

Vastuullisuus näkyy pienissä teoissa

Yritykset puhuvat mielellään nykypäivänä vastuullisuudesta ja se kohdistuu ehkä erityisesti ympäristöön ja ilmastoon. Vastuullisuus koostuu Juustilan mukaan ympäristö-, sosiaali- ja hallinnollisesta puolesta.