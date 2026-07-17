Vastuullisuusasiantuntija Merli Juustila muistuttaa, että työnantajan tulisi myös huolehtia työntekijöiden auringolta suojautumisesta, esimerkiksi tarjoamalla aurinkorasvaa ulkotöihin.
Työpaikoilla suojaudutaan melulta, pölyltä ja kemikaaleilta, mutta yksi kesäinen riski jää listan ulkopuolelle helposti. Se on aurinko ja UV-säteily.
Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Merli Juustila muistuttaa Huomenta Suomen haastattelussa, että auringon UV-säteily on merkittävä työturvallisuusriski etenkin ulkotöissä.
– Aika monihan altistuu todella vahvasti UV-säteilylle, etenkin kesäaikaan työssään, hän kertoo.
Lue myös: Tiesithän? Lämpö ei paljasta UV-säteilyn määrää – muista kolmen V:n sääntö pilviselläkin säällä
"Ajatellaan, ettei aurinko ole niin suuri riski"
Suomessa UV-säteilyn riskit ovat Juustilan mukaan jääneet turhan vähälle huomiolle, koska suurin osa vuodesta on pilvistä ja sateista.
– Lainsäädäntö ja muukin lähtee siitä, että työntekijöitä kuuluu suojella, Juustila muistuttaa.
Yli 14 000 suomalaista sairastuu vuosittain ihosyöpään, ja lähes 90 prosenttia tapauksista johtuu UV-säteilystä. Säteilyturvakeskus onkin käynnistänyt kansallisen ohjelman tietoisuuden lisäämiseksi.
Juustila arvioi, että ihmiset osaavat kyllä tiedostaa, että UV-säteily aiheuttaa ihosyöpää, mutta määrät ja volyymi eivät ole vielä samalla tavalla ymmärrettyjä.