Tiesithän? Lämpö ei paljasta UV-säteilyn määrää – muista kolmen V:n sääntö pilviselläkin säällä

Syöpäjärjestöt muistuttaa, ettei lämpö itsessään vaikuta UV-säteilyn määrään.

Moni osaa tarttua aurinkovoidepurkkiin aurinkoisena päivänä, mutta Syöpäjärjestöjen tiedotteessa muistutetaan, ettei lämpö itsessään vaikuta auringon syöpäriskiä nostavaan ultravioletti - eli UV-säteilyn määrään.

UV-säteilyn määrään vaikuttaa sen sijaan auringon korkeus taivaanrannan yläpuolella.

Kun UV-säteilystä kertova UV-indeksi on 3 tai sen yli, tulee ihon ja silmien suojaamiseen liialliselta paisteelta suojautua.

Eteläisessä Suomessa UV-indeksi nousee yli suojautumisrajan aurinkoisina päivänä huhtikuun puolivälistä syyskuulle asti. Pohjois-Suomessa rajan yli mennään keskimäärin toukokuusta elokuun alkuun.

Minkälaisista ihomuutoksista tulisi olla huolissaan? Ihotautien erikoislääkäri Mari Grönroos kertoo, miten luomitarkastus tehdään. Juttu jatkuu videon alla.

9:23 Kuinka moni suomalainen hakee rusketusta? Entä muistetaanko lapset suojata? Katso videolta koko Viiden jälkeen -osio UV-säteilystä ja sen vaikutuksista ihoon.

UV-indeksi on voimakkaimmillaan Suomessa juhannusta edeltävällä ja muutamalla sitä seuraavalla viikolla, jolloin indeksi voi ylittää Etelä-Suomessa voimakkaan säteilyn rajan 6.

– Lämmin sää voi houkutella kevyempään vaatetukseen, jolloin iho altistuu auringon UV-säteilylle. On hyvä pitää mielessä, että pilvisenäkin päivänä voi palaa, sillä ohut yläpilvi ei juurikaan vähennä maanpinnalle tulevan UV-säteilyn voimakkuutta, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Kaisa Lakkala tiedotteessa.

Ihotyypillä on merkitystä

Suurin osa suomalaisista tiedostaa UV-säteilyn riskit, Syöpäjärjestöjen teettämästä kyselytutkimuksesta paljastuu.

Kyselytutkimuksen perusteella jopa 87 prosenttia suomalaisista tietää auringon UV-säteilyn nostavan syöpäriskiä.

Näin suojaudut tehokkaasti ja oikein ihosyövältä. Juttu jatkuu videon alla.

4:38 Ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund neuvoo, mikä määrä aurinkosuojavoidetta riittää ehkäisemään ihosyöpää. Entä kuinka usein rasvaa tulisi aurinkoisena päivänä iholle lisätä?

Vastaajista kuitenkin vain 44 prosenttia tunnisti vaalean ihon olevan niin ikään riskitekijä. Nuoremmista vastaajista tämän tiesi vielä harvempi: 21 prosenttia.

– Suomalaisten tietoisuus UV-säteilyn syöpäriskistä on yleisesti hyvä. Ihotyypin vaikutus syöpäriskiin on kuitenkin heikommin tunnettu. Mitä vaaleampi ihotyyppi on, sitä suurempi on ihosyöpäriski. Tummempi iho sietää aurinkoa paremmin, ja syöpäriski on siksi pienempi, mutta kuitenkin olemassa, kertoo tiedotteessa Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela.

Myös solariumissa käyminen kasvattaa syöpäriskiä. Tämän tiesi kaikista vastaajista 81 prosenttia, mutta 18–24-vuotiaista vain 55 prosenttia.

– Riskitietoisuus solariumista on keskimäärin korkea, mutta nuorempien vastaajien heikompi tietämys huolestuttaa. Solarium luokitellaan ensimmäisen luokan syöpää aiheuttavaksi karsinogeeniksi, ja se vahingoittaa ihoa kuten auringon UV-säteily. Tästä syystä solariumia ei suositella ihon ruskettamiseen, Löflund-Kuusela sanoo.

Näin hoidat auringossa palanutta ihoa. Juttu jatkuu videon alla.

1:05 Ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund kertoo, miten auringonpolttamaa ihoa hoidetaan ja viilennetään.

Muista suojaus arjessa

Solariumin väliin jättäminen ei kuitenkaan yksinään syöpäriskiltä suojaa, sillä UV-altistus tapahtuu usein arjen tohinoissa.

Säteilyturvakeskuksen teettämän kyselytutkimukseen mukaan suomalaiset altistuvat auriingon ultraviolettisäteilylle useimmin puistoissa, terasseilla, puutarhassa ja liikuntajarrastiksuksissa, siis ihan tavallisessa arjessa.

Aurngolta suojautuminen ei kuitenkaan ole vaikeaa.

– Helppo muistisääntö on kolme V:tä: varjo, vaate ja voide. Näitä keinoja yhdistelemällä voi turvallisesti nauttia kesällä ulkoilusta, vinkkaa Säteilyturvakeskuksen erityisasiantuntija Anne Höytö tiedotteessa.

Tuoreimman syöpätilaston mukaan Suomessa todettiin viime vuonna liki 1 800 melanoomaa, yli 2100 okasolusyöpää sekä noin 9 400 tyvisolusyöpää.

Katso myös: Miten tunnistaa melanooma, tyvisolusyöpä tai okasolysyöpä iholla?

3:47 Ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund Ihosairaalasta kertoo, millaisista merkeistä melanooman, tyvisolusyövän tai okasolusyövän voi tunnistaa.

Lähde: Syöpäjärjestöt