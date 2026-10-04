Nico Lingman ja Katri Riihilahti heittäytyivät rakkausteemaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 4. lokakuuta ohjelman viides suora lähetys.
Illan aloittivat podcastaaja Nico Lingman ja tähtiopettaja Katri Riihilahti foxtrotilla. Parin tanssin taustalla kuultiin kappale Tainted love.
Tuomarit Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen arvioivat tanssisuorituksen.
– Näkyi selvästi, että treenisalilla on vietetty aikaa, koska jalkatyö oli harvinaisen puhdasta, Helena Ahti-Hallberg sanoi.
– Tanssin ilmaisu oli varmaa. Kokonaisuudessaan todella onnistunut veto, Uotinen komppasi.
Pari sai pistettä 25.