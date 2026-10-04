– Se olisi lopulta voinut kääntyä ihan kenelle vain. Elfynia ja Scottia (Martin) jos miettii, he ovat kuitenkin 10 vuotta tuossa rämpineet ja hopeaa tullut monta kertaa heille, niin jossain mielessä kyllä erittäin hyvin suon sen heille. Minä ja Oliver olemme nuorempia ja meillä on enemmän aikaa havitella mestaruuksia. Erittäin onnellinen heidän puolestansa.