Rallin MM-sarjassa kolmanneksi tällä kaudella sijoittunut Sami Pajari oli mestaruuden karkaamisesta huolimatta tyytyväinen kauteensa.
Jos viime kausi oli Pajarin osalta vielä totuttelua Rally1-autoihin, oli tällä kaudella toinen ääni kellossa. Monte Carlon avausrallin keskeytystä lukuun ottamatta Pajari ajoi maaliin jokaisessa kisassa.
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Hän nousi palkintokorokkeelle kaikkiaan yhdeksän kertaa. Korkeimmalle korokkeelle Pajari asteli kolmesti. Vahvasta kaudestaan huolimatta Pajari joutui taipumaan mestaruustaistelussa lopulta Elfyn Evansin ja Oliver Solbergin taakse.
– Vaikka itselläkin ja monella muulla oli mielessä, pystytäänkö ajamaan mestaruudesta, kyllä oli tarkoitus siitä taistella. Jossain vaiheessa kautta alkoi tuntumaan siltä, että siihen ihan oikeasti on mahdollisuudet. Totta kai sitä pitää havitella.
– 9 podiumia ja kolme voittoa, Monten jälkeen joka kisassa pystynyt ajamaan pohja-aikoja. Tässä on aika monta positivista asiaa, johon tarttua. Kuitenkin ajettiin vasta toista kautta korkeimmalla tasolla, niin varmaan pitää olla ihan tyytyväinen tuohon, Pajari summaa.
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Pajari hävisi maailmanmestaruuden voittaneelle Evansille lopulta vain kuusi pistettä. Vaikka Pajarin osalta mestaruus jäi vielä haaveeksi, on hän onnellinen tallitoverinsa puolesta.