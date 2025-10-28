Rinnat pitäisi tutkia tutkia joka kuukausi. Näin teet sen oikein.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomalaisista naisista joka kahdeksas sairastuu jossakin vaiheessa elämäänsä rintasyöpään.

Sen takia on äärimmäisen tärkeää tutkia rinnat säännöllisesti.

Suomalaiset eivät kuitenkaan kovin tunnollisesti ja säännöllisesti tutki omia rintojaan, kertoo Terveystalon ja Clinic Helenan plastiikkakirurgi ja rintasyöpähoitoihin erikoistunut mikrokirurgi Helena Puonti.

– Jos löydämme sen rintasyövän varhaisessa vaiheessa, niin lähes kaikki paranevat, Puonti kertoo.

Rintasyövän tavallisin oire on kyhmy rinnassa, mutta oireita on myös monia muita. On suositeltavaa, että rinnat tulisi tutkia kerran kuukaudessa. Paras ajankohta omatarkkailulle on kuukautiskierron siinä vaiheessa, kun kuukautisvuoto on jo loppunut.

– Rinnat ovat silloin pehmeimmillään ja silloin sieltä löytyy parhaiten kaikki muutokset, Puonti kertoo.

Yllä olevalla videolla Puonti esittelee käytännön ohjeita rintojen omatoimiseen tutkimiseen.