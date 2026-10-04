Kreikassa Kreetan saarella raivonneen myrskyn tuhojen laajuus on selviämässä tulvavesien laskiessa.

Myrskyt ovat vahingoittaneet Kreetan saarella muun muassa teitä, viljelymaita ja viinitarhoja.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että ympäri saarta on ollut tulvia ja maanvyörymiä.

Viranomaiset ovat kehottaneet Kreetan asukkaita rajoittamaan liikkumistaan vain välttämättömiin matkoihin.

Evakuointeja

Tänään aamulla evakuoitiin 47 ihmistä hotelleista ja loma-asunnoista Ferman ja Koutsounarin alueilla, ja palolaitos kertoo suorittaneensa 79 pelastustoimenpidettä lauantaista lähtien.

Pelastustoimet ovat edelleen huolenaihe monille suomalaisillekin tutussa Samarian rotkossa. Rotkossa on kahdeksan ihmistä edelleen loukussa korkean vedenpinnan ja jatkuvien sateiden vuoksi.

Viranomaisten mukaan ryhmällä on tarvikkeita, lääketieteellistä tukea ja viestintäyhteyksiä, ja varastojen odotetaan riittävän keskiviikkoon asti. Pelastusoperaatio aiotaan suorittaa olosuhteiden salliessa.

Osissa Kreetan saarta on edelleen voimassa hätätila, ja sateiden jatkuessa pelätään uusia tulvia.

Kreikan myrskyt ovat aiheuttaneet kaksi kuolemantapausta: torstaina Rethymnonin alueelta löydettiin kuolleena iäkäs karjankasvattaja, ja seuraavana päivänä salama surmasi Rodoksella lomailleen 58-vuotiaan naisen.