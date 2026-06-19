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Opettakaa lapsenne uimaan – näin aikuisena se on ihan helvetin vaikeaa

1:39 KOMMENTTI Puolustusvoimat ei tiedä, kuinka moni varusmiehistä osaa uida: MTV pääsi syksyllä 2025 seuraamaan Rannikkoprikaatin uimakoulutusta.

Julkaistu 35 minuuttia sitten

En osaa uida. Monesti se on pelottanut ja hävettänyt, mutta viime aikoina enenevissä määrin myös suututtanut. Siksi yritän nyt oppia, kirjoittaa reilu nelikymppinen MTV Uutisten uutispäällikkö Jukka Auramies. Seison Rajamäen uimahallin uimaopetusaltaassa vesijumppaavien naisten ja muutaman lapsiperheen keskellä. Seuraavaksi minun pitäisi uida altaan toiseen päähän välillä happea ottaen. Käsi eteen, pää pinnan alle, jalat suoraksi. Keuhkot tyhjäksi ilmasta ja pää vinoksi hengitystä varten. Rykäisen ilmaa niin voimalla, että kehoni kääntyy kummalliseen asentoon. Happi tuntuu loppuvan jo sekunnin kuluttua. Jalat laskevat altaan pohjalle. Luovutan. Hitto että on vaikeaa puuhaa isolle miehelle. Se, mikä tässä suututtaa, on tieto siitä, että kaltaisiani on vuosi vuodelta enemmän, sillä suomalaisten uimataito on romahtanut viimeisen 10 vuoden aikana. Lue lisää: Puolella suomalaisista uimataidon määritelmä ei täyty: Oletko sinä yksi heistä? Kahden metrin uimataito On monia syitä sille, miksen oppinut uimaan lapsena kuten valtaosa suomalaisista. Viihdyin kyllä vedessä, mutta muistan lähinnä kesäpäivien pulikoinnit rantavedessä. Uimahallielämä oli minulle vierasta. Minua ei viety vauvauintiin eikä lasten uimakouluun. Peruskoulussa ala-asteen alussa muistan saaneeni todistuksen kahden metrin ”uimataidosta”, jaksoin kaiketi liukua lastenaltaan kapealta sivulta toiselle. Sitten tuli lama eikä koulun liikuntatunneilla edes käyty uimassa, vaikka uimahalli sijaitsi aivan koulun vieressä. Yhdeksännellä luokalla taisin käydä seuraavan kerran kelluskelemassa. Ja samanlaista kelluskelua oli luvassa armeijassa, kun muut varusmiehet suorittivat uintitestiään. Olihan se nyt hemmetin noloa. Olen aina ollut pitkä ja minulla on pitkät raajat, mikä tietääkseni hyödyttää uinnissa. Kroolin kauhominen on ollut kivaakin, kun on tiennyt, että jalat yltävät pohjaan ja voin lopettaa polskimisen missä vaiheessa tahansa. Yleensä siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt hengittää ensimmäisen kerran.

Kivaa sen sijaan ei ollut, kun lukion liikunnanopettaja ei oikein ymmärtänyt uimataitoni tilaa, ja päädyin muiden kanssa uimaan Uimastadionin metrejä syvän uimahyppyaltaan laitaan. Sen paniikin aisti kauas, kun en saanutkaan laidasta kunnolla kiinni.

Kokemuksia, joita ei minulle suotu

Sääksin uimarannalla Nurmijärvellä katsoin, kun teinit hyppivät laiturilta ja pienestä tornista veteen. Mauritiuksen ja Kuuban rannoilla katsoin, kun vaimoni lähti sukeltajien kanssa ihmettelemään merenalaista elämää. Kavereiden kesken ei ole veneretkillä käyty.

Rakastan saunomista ja rakastaisin varmasti myös saunasta suoraan viileään veteen hyppäämistä. Mutta ensin minun on aina kysyttävä, yltääkö tässä pohjaan.

Uimataidottomuus on jättänyt minut vaille monia upeita kokemuksia. Niitäkin tärkeämpää toki olisi osata uida siksi, jos joskus sattuisi jotain. Pelastusliiveillä voi toki hetken kellua, jos veneestä putoaa, mutta entä jos pitäisi päästä yksin rantaan parin sadan metrin päähän? Jäisi tekemättä.

Ja siksi nyt, vuosien empimisen, jahkailun ja arpomisen jälkeen menin yksityiselle uimatunnille. Yleinen aikuisten uimakoulukin oli vaihtoehto, mutta aiempi kokemus vahvisti, ettei se toimi kohdallani.

Jokaisen uimataidottomuus on kuitenkin yksilöllistä - noin 15 vuotta sitten seisoin altaassa muiden nuorten aikuisten kanssa, joista osa ei ollut edes nähnyt vettä aiemmin. Siinä ei oikein voinut keskittyä juuri minun hengitysongelmiini.

Hengitän liikaa

Oli suorastaan hämmentävää huomata, miten jo yksi 45 minuutin sessio avasi silmiä. Kuorotaustani takia olen oppinut hengittämään syvään niin, että happea riittää pitkään. Siitä on toki apua, jos on taistelusukeltaja. Mutta rauhalliseen uintiin keuhkot täyteen happea -taktiikasta on lähinnä haittaa: Ensin jaksaa pitkään, sitten ei jaksa mitään kun ei osaa hengittää rauhallisesti vetojen välissä.

Harjoitukset jatkuvat enkä tiedä, hoksaanko koskaan oikeaoppista rytmiä hengittää uinnin aikana. Lihasmuistiin tämäkin olisi ollut parempi saada lapsena. Nyt kaikki tuntuu saamarin vaikealta. Haluaisin juosta altaan päähän, mutta vesi ei päästä eteenpäin.

Mutta pakko jatkaa yrittämistä, sillä haluan joskus vielä pulahtaa järviveteen suoraan laiturilta kuumien löylyjen jälkeen.

Tilastot kertovat karua kieltään suomalaisten, etenkin lasten uimataidon rapautumisesta. Vain 55 prosenttia kuudesluokkalaisista pystyi vuoden 2022 selvityksen mukaan suoriutumaan Pohjoismaisen uimataitomääritelmän mukaisesta uimataitotestistä (200 metriä, joista 50 metriä selkää). Vuonna 2016 vastaava luku oli 76 prosenttia.

Koronavuosina uimakouluja ei järjestetty, ja tämä selittää osaltaan romahdusta.

Ja näin juhannuksena monen aikuisenkin riittämätön uimataito paljastuu sillä karmeimmalla tavalla. Aattoiltaan mennessä oli uutisoitu jo kolmesta hukkuneesta. Alkuvuonna hukkui keskimäärin yksi suomalainen viikossa (23 tammi–toukokuussa).

Vanhemmat, vaikkei uiminen olisi teidän juttunne, viekää lapsenne uimakouluun älkääkä jättäkö heitä rannoille ruikuttamaan, kuten minulle on käynyt. Tuhansien järvien ja uimahallien Suomessa se taito on korvaamattoman tärkeä – ja se voi avartaa maailmankuvaa myös merenpinnan alle.

Jukka Auramies MTV Uutiset Jukka Auramies työskentelee MTV Uutisissa digitaalisten alustojen uutispäällikkönä sekä toimittajana. Voit olla Auramieheen yhteydessä, jos sinulla on tarjota MTV Uutisille juttuvinkki, video tai jos sinulla on palautetta verkkojutuistamme tai videoistamme.

Uimaan oppiminen aikuisena on vaikeaa | MTV Uutiset