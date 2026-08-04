Perheystävä haluaisi vielä nähdä Michael Schumacherin.

Entinen F1-kuljettaja Christian Danner on avautunut Michael Schumacherista.

Schumacherin perhe on pitänyt lasketteluonnettomuudessa vuonna 2013 vakavasti loukkaantuneen F1-legendan tarkan terveydentilan salassa, eikä vahvistettuja tietoja saksalaisesta ole käytännössä saatu.

Erinäisiä spekulaatioita on kyllä esitelty. Niihin on ottanut kantaa myös Schumacherin perheystäväksi brittimediassa tituleerattu saksalaismaanmies Danner. Nykyinen F1-kommentaattori ajoi kuninkuusluokassa 1980-luvulla ja on väitetysti usein yhteyksissä Schumacherin vaimon Corinnan kanssa.

– On kaikenlaisia huhuja, että hän olisi Mallorcalla, että hänelle olisi hankittu sieltä kiinteistö ja niin edelleen. Kun puhun Corinnan kanssa, hän ei mainitse moista. Kun puhun muiden ihmisten kanssa, jotka saattaisivat tietää, he eivät kerro minulle, Danner kommentoi OLBG:lle muun muassa Daily Expressin mukaan.

Haluaisi nähdä Schumacherin

Danner mielisi tavata vielä legendan.

– Riippumatta siitä, miltä Michael näyttää tai millaisissa oloissa hän elää – en tiedä sitä – haluaisin nähdä hänet jälleen.

Se, ettei Schumacher esiinny missään, viittaa Dannerin tulkinnan mukaan siihen, ettei seitsenkertainen maailmanmestari ole luultavasti kovin hyvässä kunnossa.

– Formula 1 on kuitenkin valmis siihen. Formula 1 on valmis kaikkeen. Hän on yksi F1-historian sankareista, joten jos hän olisi onnellinen ja tarpeeksi hyvässä kunnossa tullakseen takaisin, olosuhteista ja tilastaan riippumatta, uskon, että Formula 1 pystyisi käsittelemään sen helposti.

Danner lausui, että "kaikissa urheilulajeissa on sankareita, joilla on ollut ongelmia ja jotka ovat tavallaan kaatuneet".

– Mutta kun he ovat elossa, uskon, että on kaikille oikein hyväksi (nähdä heidät jälleen).