Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue jatkoi voittotahtiaan EM-karsinnassa, kun Kypros kaatui Tampereella 3–0.

Pikkuhuuhkajat on karsintalohkossa toisena.

Suomen maalit tekivät Matias Siltanen avauspuoliajalla rangaistuspotkusta sekä Juho Talvitie ja Jimi Tauriainen toisella puoliajalla.

Seitsemän ottelua pelanneella Suomella on 16 pistettä. Ainoan tappionsa Suomi on kärsinyt Espanjalle, joka johtaa lohkoa voitettuaan kaikki kuusi otteluaan.

Karsintojen yhdeksän lohkovoittajaa ja paras lohkokakkonen etenevät suoraan Albaniassa ja Serbiassa kesällä 2027 pelattavaan EM-lopputurnaukseen, muut lohkokakkoset menevät marraskuussa 2026 pelattavaan EM-jatkokarsintaan.