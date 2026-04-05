Jesse Puljujärvi osui Geneve-Servettelle jääkiekon Sveitsin liigan välieräsarjan avauksessa lauantai-iltana, mutta kotijoukkue Fribourg oli lopulta parempi maalein 3–1.

Puljujärvi, joka komeilee pudotuspelien maalipörssin kärjessä nyt viidellä osumallaan, rikkoi ottelussa kuparisen osumalla irtokiekosta maalin edestä ajassa 21.15.

Vili Saarijärvi ja Markus Granlund saivat maaliin syöttöpisteet.

Tähän vieraiden ilonaiheet loppuivat. Attilio Biasca tasoitti vielä toisessa erässä, ja voittomaalin taituroi Christoph Bertschy läpiajosta ajassa 48.27. Sveitsiläishyökkääjä pääsi karkuun, kun puolustaja Roger Karrer ei saanut vangittua Puljujärven syöttöä lapaansa siniviivalla.

Loppulukemat Fribourg naulasi tyhjään maaliin.

Toisessa välieräsarjassa Davos otti avausvoiton Zürichistä maalein 4–2. Molemmat sarjat jatkuvat maanantaina.

