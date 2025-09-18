Kaupan liiton tutkimuksen mukaan Suomi on maailman johtava maa käytetyn tavaran ostamisessa.

Kaupan liiton tutkimuksen mukaan 66 prosenttia suomalaisista on ostanut vuoden aikana käytettyjä tuotteita. Eniten käytettyjä tuotteita ostavat alle 30-vuotiaat.

Pikamuodin ja Kiinasta tilattujen halpatuotteiden määrä kasvaa koko ajan ja sen pelätään jatkossa tukkivan käytettyjen tuotteiden osto- ja myyntikanavia.

Suomalaisten suosituin käytetyn tavaran kauppa on edelleen paikallinen kierrätyskeskus.

Kaupan liiton tutkimuksen mukaan Suomi on maailman johtava maa käytetyn tavaran ostamisessa.

– Meillä on aika hyvä perinne tässä. Ei ole mikään stigma, että vain köyhät ostavat käytettyä. Meillä on paljon ollut kirpputoritarjontaa, ollut hyviä käytettyjen tavaroiden myymälöitä. Sieltä se perinne on tullut, uskoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Muoti on suosituin tuoteryhmä, jota ostetaan käytettynä.MTV

Käytettyä ostetaan säästösyistä

Suurin kannuste käytetyn tavaran ostamiselle on rahan säästäminen.

– Hinnat tietysti houkuttelevat ja valikoima on aika iso. Ostan kaikkea tarpeellista, kuten nyt vaatteita ja henkareita, ja mitä nyt löytyy, kertoo Espoossa Nihtisillan kierrätyskeskuksessa asioiva Maiju Suhonen.

– Nyt olen alkanut käydä täällä, kun muutin omilleni. Täällä on laaja valikoima, eikä ikinä tiedä, mitä löytää täältä. Hinnat kanssa houkuttelevat. Ei tarvitse ostaa kaikkea uutena, ettei tule ylikulutusta, pohtii Aurora Vitali.

Käytettyjen tavaroiden ostaminen on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä.

Alle 30-vuotiaat ostavat eniten käytettyjä tavaroita

Tutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaista yli 80 prosenttia on vuoden aikana ostanut käytettyjä tuotteita. Muissa ikäryhmissäkin käytettyjen tuotteiden suosio on kasvanut.

Kasvu näkyy myös kierrätyskeskuksessa.

– Olemme alkuvuoden aikana saaneet 16 prosenttia enemmän lahjoituksia, noin 300 000 kiloa. Viime vuonna meillä oli 1,5 miljoonaa ostotapahtumaa ja tänä vuonna siinä on 19 prosentin kasvu, toteaa Miia Podworsky, lajittelukeskuksen päällikkö pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksesta.

– Meiltä ostetaan eniten vaatteita, kodin tekstiiliä ja pientavaroita kuten astioita, koriste-esineitä ja leluja, luettelee kierrätyskeskuksen myymäläpäällikkö Peppi Mattila.

Kuluttajien välinen verkkokauppa suosituinta

Suurin osa käytettyjen tavaroiden markkinoista, yli 60 prosenttia, on kuluttajien keskinäistä vertaisverkkokauppaa.

Vertaisverkkokaupan alustoista suosituin on Tori.fi. Kakkossijalla ovat Facebook-ryhmät ja kolmantena Vinted.

Pikamuoti tunkee myyntikanaville

Asiantuntijoiden mukaan vaarana voi olla, että pikamuoti ja Kiinasta tilatut halpatuotteet tukkivat käytettyjen tavaroiden osto- ja myyntikanavat.

– Sillä ei ole kauheasti jälleenmyyntiarvoa, niin silloin sitä lahjoitetaan tai yritetään myydä pienillä euromäärillä. Se alkaa vallata alaa paremmilta brändeiltä. Esimerkiksi liettualaisen Vintedin alustalla volyymiltaan suurimmat naistenvaatebrändit ovat halpa- ja pikamuotia, arvioi Kurjenoja.

Vaarana on myös, että käytettyjen tavaroiden ostamiseen liitetty vastuullinen kulutus menettää merkitystään. Tutkimuksen mukaan viidesosa käytettyjen vaatteiden ostajista ostaa vaatteita, joita ei koskaan käytä. Jopa 70 prosenttia haastatelluista myönsi ostavansa pikamuotia.

– Monelle second hand -muotia ostavalle tästä on tullut yksi shoppailun tapa. Se ei välttämättä enää ole sitä, että haluan ostaa hyviä vintage-brändejä, vaan varsinkin muodin puolella on vaara, että vastuullisuus kärsii, miettii Kurjenoja.