Suosikkituote loppui Lidleistä − vastaukset asiakaspalautteisiin ristiriistaisia

Suosikkitofu hävisi Lidleistä, ja ruokakauppajätin vastaukset palautteisiin olivat ristiriistaisia.

− Voiko joku lohduttaa ja kertoa, etteivät Lidlin maustamaton tofu ja savutofu ole lopetettu?

Näin alkoi eräs keskustelu Facebookin Vegaanituotteet-ryhmässä. Moni ryhmän jäsen oli huomannut tofupuutteen, ja muutamat kertoivat laittaneensa asiasta Lidlille palautetta.

Lidl viesti asiasta palautetta antaneille epäselvästi. Yhteen palautteeseen Lidl vastasi tuotteessa olleen valmistajan puolelta toimitusvaikeuksia, kun taas toiseen palautteeseen vastattiin tuotteen poistuvan valikoimasta.

"Hyvinvointini on vaakalaudalla ilman sitä"

Lidlin Vemondo-tofu on Facebook-kommenttien perusteella monien suosikki erityisesti edullisen hinnan ansiosta.

− Voi ei. Tää on mun "go to" tofu. Harmillista! Palaute lähetetty, eräs käyttäjä kommentoi.

− Olen ollut aivan hajalla, kun savutofua ei ole näkynyt hyllyssä viikkoihin, tässä siis syy. Menin heti laittamaan palautetta, paree olisi tulla takaisin mahdollisimman pian, hyvinvointini on vaakalaudalla ilman sitä, kommentoi toinen.

Nyt Lidl kuitenkin vahvistaa MTV Uutisille kyseessä olevan ”hetkelliset haasteet toimitusketjussa”.

− Meidän Luomu Vemondo-tofumme ei ole poistumassa valikoimasta. Kyse on hetkellisistä haasteista toimitusketjussa, ja tuotteiden odotetaan palaavan hyllyihin mahdollisimman pian, Lidlin valikoimapäällikkö Siiri Oivanen vastaa sähköpostitse.

– Valikoimaa tarkastellaan säännöllisesti, ja hetkelliset puutteet voivat johtua esimerkiksi toimitusketjun haasteista tai pakkausmuutoksista.

Lidl kertoo saaneensa yksittäisiä asiakaspalautteita

Oivanen sanoo ymmärtävänsä, että suosikkituotteen hetkellinen loppuminen herättää keskustelua. Aiheesta Lidl kertoo saaneensa yksittäisiä asiakaspalautteita.

Valikoimapäällikkö Oivanen huomauttaa Lidlin valikoimasta löytyvän runsaasti muitakin tofuja, kuten Vemondon maustetut tofut sekä suomalaisen Jalotofun maustamaton ja marinoitu tofu.

Toimitusvaikeuksien odotetaan Oivasen mukaan päättyvän pian, ja tuotetta voidaan löytää hyllyistä vielä kesän aikana.

