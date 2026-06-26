Kysyimme Porin SuomiAreenassa puoluejohtojen edustajilta, mitkä ovat heidät karaokebravuurinsa. Kokoomuksen Sari Multala intoutui myös laulaa luikauttamaan näytteen Vicky Rostin "Sata Salamaa" -kappaleesta.
SuomiAreena on paraikaa käynnissä Porissa ja siellä on vieraillut muun muassa puolueiden puheenjohtajistoa. MTV Uutiset käväisi tiedustelemassa heidän karaokebravuurejaan.
Videolla vastauksensa antavat kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Multala, perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta, kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Mika Poutala, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, vasemmistoliiton Minja Koskela, RKP:n Anders Adlercreutz, Liike Nytin Harry Harkimo sekä SDP:n Antti Lindtman.
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