Pääministeri oli vitsikkäällä tuulella kuntosalilla.

Pääministeri Petteri Orpo näyttää sosiaalisen median perusteella käyneen viikonloppuna kuntoilemassa.

Orpo julkaisi Instagramissa videon, jossa hän kirjoittaa pettyneensä kuntosalilla odottaneeseen näkyyn.

– Ajattelin, että salilla pääsisi irti päivän asioista – ja ei kun sama pukumies täälläkin, Orpo.

Pukumiehellä Orpo viittaa häneen itseensä. Videolla Orpo osoittaa televisioon, jossa pyörii MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelman perjantainen haastattelu. Taustalla soi Michael Jacksonin kappale Leave Me Alone.

Asian ytimessä -ohjelman saastattelussa pääministeri puhui epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin ja siitä, onko Suomessa syytä huolestua asiasta.

Pääministerin video on herättänyt seuraajissa hilpeyttä.

– Voitko alkaa Petteri Orpo tekemään mun somea. Tää kontsa on next level, toteaa video noteerannut laulaja Samu Haber.

– Sytyin!, toteaa puoluetoveri, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo.

– Kommentoitko sen juttuja tuohtuneesti ja vähän neuvoit miten asiat kuuluisi hoitaa, vitsailee toimittaja ja juontaja Anna Perho.

Pääministeri toivottaa videon saatteessa kaikille hauskaa lauantaita.

Koko Asian ytimessä -jakson pääset katsomaan täältä.