Espanjan rajut sateet ovat vaatineet kuolonuhreja ja aiheuttaneet vakavia tulvia. Meteorologi Pekka Poudan mukaan Välimeren erittäin lämmin merivesi ruokkii rankkasateita, ja tulvariski voi säilyä pitkään.
Espanjassa riehuvat rankkasateet ovat vaatineet ainakin kaksi kuolonuhria Barcelonan maakunnassa. Lisäksi yksi ihminen on kateissa, kertovat espanjalaismediat RTVE ja El País.
Yksi kuolleista on 65-vuotias mies, joka menehtyi Torderassa Barcelonan maakunnassa sijaitsevalla leirintäalueella muurin romahdettua hänen päälleen. Maassa on yhä voimassa korkein säävaroitustaso. Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:n mukaan Barcelonan ja Gironan alueilla sateiden on ennakoitu ylittävän paikoin 200 millimetriä.
Katalonian viranomaiset ovat varoittaneet tulvavaarasta ja kehottaneet pahimmilla alueilla ihmisiä välttämään liikkumista. Aamulla tulvista varoitettiin muun muassa Barcelonan läpi virtaavan Besòsjoen ympäristössä.
Syy löytyy Välimerestä
Rankkasateiden taustalla on erittäin lämmin Välimeri, kertoi MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta Huomenta Suomessa.
Poudan mukaan pahin tilanne oli sunnuntaiaamuna Barcelonan pohjoispuolella, minne oli tulossa erittäin runsaita sateita.
Sademäärät voivat olla huomattavia. Poudan esittelemässä ennusteessa vuorokauden sadekertymät nousivat laajoilla alueilla yli 50 millimetriin.
Poudan mukaan rankkasateiden keskeinen polttoaine löytyy Välimerestä.
– Mikä tässä sitten on syynä? Se on meri.
Välimeren pintalämpötila on Poudan mukaan avomerellä edelleen lähellä 25 astetta.
Lämmin meri luovuttaa ilmakehään runsaasti kosteutta. Kun alueelle saapuu epävakaampaa ilmaa, meren yllä voi muodostua voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja.
Jos meren yllä syntyneet voimakkaat kuurot ajautuvat rannikolle, seurauksena voi olla erittäin runsaita sateita ja tulvia.
– Jos tulee vähänkin epävakaisempaa säätä, kuurosadesysteemi lähtee syntymään meren päälle. Jos ne ajautuvat rannikolle, voi tulla pahaa tulvimista.
Tulvauhka siirtymässä Espanjasta itään
Poudan mukaan voimakkaiden sateiden painopiste on lähiaikoina siirtymässä Välimerellä.
Ensin epävakainen sää vaikuttaa läntisellä Välimerellä ja alkaa sen jälkeen siirtyä Italian suuntaan. Myöhemmin sateiden painopiste näyttäisi siirtyvän edelleen kohti Balkania.
Suomalaisten ensimmäisen syyslomaviikon kannalta ennuste näyttää Espanjassa ja Ranskan etelärannikolla jo paremmalta.
– Syyslomaviikko näyttää ihan kohtalaiselta Ranskan etelärannikolla ja Espanjassa ja että tulvauhka olisi väistymässä, Pouta sanoo.
Vaara ei kuitenkaan katoa kokonaan. Niin kauan kuin Välimeren vesi pysyy erittäin lämpimänä, olosuhteet uusille rankkasateille säilyvät.
– Se säilyy vielä pitkään, kun meri on niin lämmin.