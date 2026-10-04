Sienestäjät ovat saaneet nauttia tänä syksynä harvinaisen runsaasta ja pitkästä sadosta.
Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle.
Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko kolmikymmenvuotisen uransa aikana.
Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua.
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Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
Vaikka eletään jo lokakuuta, sienikausi voi kestää periaatteessa vielä jopa pari kuukautta.
Käytännössä sieniä voi poimia niin kauan kuin metsästä löytyy sulia paikkoja eikä sieniä ole peittänyt lumi. Esimerkiksi suppilovahvero kestää hyvin myös pikkupakkasia.