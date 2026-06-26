SuomiAreenan työpajoissa lapset ja nuoret pääsivät sukeltamaan yhteiskunnallisen päätöksenteon maailmaan.
SuomiAreenassa järjestetyssä työpajoissa lapset ja nuoret pääsivät tutustumaan yhteiskunnallisen päätöksenteon maailmaan.
Samalla laitettiin myös Suomen talous kuntoon ja budjetti uusiksi.
Ensimmäinen kysymys oli yksinkertainen: paljonko rahaa oli käytettävissä? Seitsemänvuotias Aleksi Holme vastasi epäröimättä:
– Satamiljoonaa, hän sanoi.
Kun lapset pääsivät päättämään, mihin rahat suunnattaisiin, vastauksissa korostuivat muun muassa uudet työpaikat, luonto ja mielenterveys.
Pääministerihaaveita
Myös politiikka ja päätöksenteko kiinnostivat lapsia.
Olavi Jalava-Kemppinen, 12, kertoi miettineensä asiaa tosissaan.
– Mua kiinnostaa vähäsen. Ajattelin jopa yrittää päästä koulussa eteenpäin, että pääsisin pääministeriksi.
Into Jalava-Kemppisellä, 9, oli suora ehdotus.
– Petteri Orpo ikkunasta ulos. Olavi tilalle.