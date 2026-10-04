Ruotsalaislehti Expressenin otsikoihin on noussut 12 vuoden takainen kuva Alisa Vainiosta puristamassa toisen juoksijan kättä. Kilpakumppanina oli tuolloin maastohiihdon olympiavoittaja Ruotsin Ebba Andersson. Kaksikko muistaa vieläkin hyvin toisensa.

Vainio ja Andersson kohtasivat vuoden 2014 nuorten Ruotsi-ottelussa 3000 metrillä. Molemmat olivat 16-vuotiaita ja tuolloin pidemmän korren oli vienyt Vainio. Andersson kertoi, kuinka hän oli juhlinut Alisa Vainiota, tämän voitettua ylivoimaisella tavalla maratonin Euroopan mestaruuden.

– Ensimmäinen ajatukseni oli se, että hänet olen voittanut. Näettehän, kuinka ylpeä olen! Se on kuitenkin yksi päänahka, Andersson totesi Expressenille.

Andersson oli voittanut aiemmin samana vuonna ensimmäisen nuorten arvokisamitalinsa maastohihdossa. Vainio puolestaan panosti yleisurheiluun ja jääpalloon, jossa hän saavutti myöhemmin kaksi MM-pronssia.

– Muistan ensinnäkin, että minulla oli pulma sen suhteen, että juoksisinko polvisuojan kanssa tai ilman sitä. Se oli fysioterapeutin vaatimus, että saisin osallistua, Andersson kertoi.

Kisasta kehkeytyi jännitysnäytelmä, jonka Andersson vei vajaan kahden sekunnin erolla ja uudella ennätyksellään.

– Meillä oli melkoisen kova taistelu. Jos en muista väärin, niin repäisin voittoon viimeisellä kierroksella.

Expressen näytti Vainiolle 12 vuoden takaisen kuvan, joka sai suomalaisen ilostumaan.

– Ebba! Muistan hänet hyvin. Hän oli todella lahjakas, Vainio sanoi ja totesi etteivät ole enää juurikaan tekemisissä.

– Mutta olisi hauskaa kilpailla häntä vastaan taas joskus, Vainio päätti.

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