Modernin kalastusveneen saa pysymään paikallaan ilman perinteistä ankkuria. Apuna on GPS-tekniikka.
Ankkuri yli laidan ja pitkä köysi perään? Nykyaikaisessa kalastusveneessä paikallaan pysyminen voi onnistua myös napin painalluksella.
Viiden jälkeen -ohjelman Kalakavereiden tärpit -sarjassa tutustuttiin nykyaikaiseen kalaveneeseen ja esiteltiin muun muassa GPS-tekniikkaan perustuvaa keulasähkömoottoria.
Laitteessa voi olla useita kalastajaa helpottavia toimintoja. Autopilotilla veneen saa kulkemaan haluttuun suuntaan, ja vakionopeudensäätimen avulla sillä voi esimerkiksi uistella haluttua vauhtia.
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Ei ankkuria eikä pitkää köyttä
Yksi käytetyimmistä ominaisuuksista on kuitenkin niin sanottu taivasankkuri.
– Kun tulet kalapaikoille, voit painaa napin pohjaan ja se pitää sinut paikallaan, selittää kalastusasiantuntija Jyri Kuusisalo.
Taivasankkuri perustuu GPS-paikannukseen. Järjestelmä ohjaa sähkömoottoria siten, että vene pysyy halutussa paikassa.
Tällöin perinteistä veteen laskettavaa ankkuria ei välttämättä tarvita.
Ominaisuudesta on hyötyä etenkin syvässä vedessä, jossa tavallisen ankkurin käyttäminen vaatisi paljon köyttä.
– Painat nappia, ja vene pysyy kelissä kuin kelissä paikallaan.
Keulasähkömoottorien hinnat vaihtelevat reilusti merkistä ja halutuista lisäominaisuuksista riippuen.
Kuka saa ajaa venettä? Katso Kalakavereiden tärpit -sarjan päätösjakso yltä!
Lisää Kalakavereiden tärpit -jaksoja löydät MTV Katsomosta.