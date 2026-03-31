Ruotsin maastohiihtomaajoukkueen päävalmentajana kuusi vuotta toiminut Anders Byström jättää tehtävänsä, Ruotsin hiihtoliitto kertoi verkkosivuillaan tiistaina.

Ruotsalaislehti Expressen kertoi taannoin urheilijoiden Byströmiin kohdistamasta kritiikistä, joka kasvoi erinomaisesta menestyksestä huolimatta kauden aikana. Porua riitti esimerkiksi olympialaisten hiihtäjävalinnoista eri matkoille.



Ruotsin hiihtoliiton johto keskusteli Byströmin kanssa hänen tulevaisuudestaan, kun edessä on uusi olympiadi ja ensi talven MM-kotikisat Falunissa. Byström myönsi epäilleensä, onko hänestä enää jatkamaan tehtävässä. Liiton hallitus, pääsihteeri Pernilla Bonde ja maastohiihtojohtaja Lars Öberg ymmärsivät Byströmin tilanteen.



– Tämä on vaikea päätös Andersille. Kunnioitan täysin hänen kantaansa. Maastohiihtomaajoukkue on saavuttanut suurta menestystä hänen johdollaan, ja haluan kiittää häntä lämpimästi merkittävästä panoksestaan, Öberg sanoi.



Byström kertoi olevansa ylpeä kuuden vuoden menestysjaksosta, mutta myönsi ajan olleen myös raskas.



– Tämä on haastava työ, josta monella on mielipiteensä. Tehtävän hoitaminen on vaatinut paljon työtä, paljon sitoutumista ja paljon aikaa pois perheeltä. Nämä asiat mielessä olen tullut tulokseen, että nyt on hyvä aika luopua tehtävästä ja antaa jollekulle muulle mahdollisuus rakentaa joukkuetta kohti vuoden 2030 olympialaisia, Byström selvensi.