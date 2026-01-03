Markus Vuorelan kahdeksas sija oli suomalaisten parasta antia lauantaina maastohiihdon Skandinavia-cupin pitkillä matkoilla Vantaan Hakunilassa.

Vuorela taipui miesten 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähdössä 40,2 sekunnilla kisan voittaneelle Norjan Edvard Sandvikille. Norjalaiset valtasivat miesten kisassa seitsemän kärkisijaa.



Suomen Anton Kemppi oli kilpailussa 13:s, Remi Lindholm 20:s, Eero Rantala 25:s, Juuso Haarala 27:s ja Juuso Mäkelä 29:s.

Kaksi olympiakultaa ja 13-kertainen maailmanmestari Petter Northug saapui yllättäen kisaamaan Vantaalle. Hän sijoittui kisassa vasta 57:nneksi. 39-vuotias norjalaistähti pyrki vielä tällä kaudella mukaan olympiajoukkueeseen, mutta hänen tasonsa ei ole enää riittänyt kansainvälisissä kisoissa.



Naisten 20 kilometrin kilpailussa Anni Alakoski oli parhaana suomalaisena 12:s, mutta jäi kärjestä yli 2,5 minuuttia.



Kisan voitti Norjan Karoline Grötting yli 40 sekunnin erolla ennen maannaistaan Milla Grosberghaugen Andreassenia.



Oona Kettunen oli 13:s, Emmi Lämsä 15:s, Nora Kytäjä 18:s ja Selene Rossi 20:s.



Sunnuntaina Hakunilassa hiihdetään 10 kilometrin väliaikalähdöt vapaalla hiihtotavalla.