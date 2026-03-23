Pelicansin tähtimaalivahti Patrik Bartosak sai JYPin Otto Mäkisen mailan haaroväliinsä.

Tilanne nähtiin hieman ennen ottelun puoliväliä, kun Mäkinen huitaisi torjuntatilanteen jälkeen mailallaan suoraan Bartosakia haaroväliin.

Tshekkivahti putosi kivuliaan osuman myötä jäihin ja keräili maassa voimiaan ennen kuin hän alkoi raivota tuomaristolle kohteluaan.

Tuomaristolta törkytemppu meni täysin ohi, eikä tilannetta käyty katsomassa edes videolta.

– Kulkusille tuli. Otto Mäkinen tekee kyllä melkoisen törkytempun, joka menee tässä tilanteessa ohi (tuomaristolta). Bartosak hiiltyy kyllä pahemman kerran. Ei ihme, että irvistytti, MTV Urheilun selostaja Aleksis Ärje tunnelmoi.

