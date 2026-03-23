Lahden Pelicans lähetti JYPin sensaatiomaisesti kesälomalle voitoin 3–0 kukistamalla jyväskyläläiset kolmannessa ottelussa maalein 1–0.
Ottelun ainoa maali nähtiin avauserässä JYPin Trenton Bourquen virheen seurauksena. Niklas Virtanen naulasi uransa ensimmäisellä pudotuspelimaalillaan Pelicansin 1–0-johtoon.
JYP painoi ottelussa päälle, mutta Pelicans puolusti sitkeästi ja piti maalinsa puhtaana. Patrik Bartosak venyi ottelussa 29 torjuntaan.
Tappion myötä runkosarjassa kuudenneksi yltänyt JYP hävisi ottelusarjan tylysti 0–3.
HPK puolestaan otti ison 3–1-vierasvoiton Lukosta SM-liigan ensimmäisen pudotuspelikierroksen kolmannessa ottelussa.
Lukon ja HPK:n välisen ottelusarjan kolmas ottelu mukaili aiemmin nähtyä kaavaa, eikä maaleilla mässäilty.
Topias Haapanen vei Lukon johtoon toisessa erässä vauhdikkaan hyökkäyksen päätteeksi.
Vierasjoukkue HPK tuli kuitenkin päätöserään hurjalla vimmalla. Ensin Cameron Wright puikahti maalintekoon ja tasoitti tilanteeksi 1–1. Reilut kolme minuuttia myöhemmin Jesse Kiiskinen vei HPK:n jo johtoon.
Kalle Kangas naulasi HPK:n 3–1-voittolukemat tyhjiin.
Voittonsa myötä HPK meni ottelusarjassa 2–1-johtoon. Ottelusarja on ensimmäistä kertaa katkolla Hämeenlinnassa heti huomenna tiistaina.
Porissa Kiekko-Espoo haki 5–2-voiton Ässistä ja venytti sarjan neljänteen otteluun. Ässät johtaa sarjaa yhä voitoin 2–1.
SM-liigan pudotuspeliottelut maanantaina:
JYP–Pelicans 0–1 (Pelicans jatkoon voitoin 3–0)
Lukko–HPK 1–3 (voitot 1–2)
HIFK–KalPa 1–0 (voitot 2–1)
Ässät–Kiekko-Espoo 2–5 (voitot 2–1)