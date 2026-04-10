Niko Nousiainen tunnelmoi somepostauksessaan isyyden herättämiä tunnereaktioitaan.

Radiojuontaja Niko Nousiainen ja hänen puolisonsa Katri saivat hiljattain esikoispojan. Nousiainen jakoi Instagram-tililleen neljän kuvan kuvasarjan, jossa hän purkaa isyyteen liittyviä tunteitaan liikuttavalla tavalla.

Julkaisun ensimmäisessä kuvassa tuore isä pitää poikaansa rinnallaan kyynel silmäkulmassaan.

– Ystävät ovat kertoneet, miltä se tuntuu saada syliin oma lapsi, mutta ei sitä voi oikeasti käsittää ennen kuin se tulee omalle kohdalle! Nousianen kirjoittaa julkaisussaan.

– Se tunne, joka valtasi minut samantien, kun kuulin ekan rääkäisyn ja näin pojan oli jotain niin suurta, että oikein säikähdin mun reaktiota! Minä sillein huutoitkin enemmän kuin koskaa ennen! hän jatkaa.

Nousiaisen Katri-puoliso kertoi viime viikolla Instagramissa, että pienokainen syntyi odotettua etuajassa. Tästä syystä sairaalajakso venyi, ja mukaan mahtui tuoreiden vanhempien mukaan huolta, odotusta ja paljon tunteita.

– Tänään koitti kuitenkin hetki, jota olemme odottaneet, ensimmäinen aamu kotona. Ja nyt, kaiken jälkeen, kaikki on vihdoin hyvin, Katri kertoi viime viikon torstaina julkaisemassaan Instagram-päivityksessä.